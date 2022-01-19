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39 минут назад

Эксперт рассказал про документ о медотводе

Документ о медотводе — сертификат о вакцинации, доказывающий легитимность отказа человека от прививки, рассказал радио Sputnik сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.

Эксперт рассказал про документ о медотводе
Фото: Игорь Самохвалов/ПГИгорь Самохвалов/ПГ

Ранее министерство здравоохранения РФ утвердило перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Цикорин отметил, что этот документ — «отправная точка для пациентов, которые не могут сделать прививки, для доказательства легитимности их отказа от прививки».

Так, согласно утвержденному перечню, бессрочными противопоказаниями к вакцинации являются тяжелая аллергическая реакция после предыдущей прививки. В перечень временных противопоказаний включены инфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний.

Цикорин напомнил, что документ о медотводе может дать только медицинский представитель — медицинская комиссия или врач.

«Важно понимать, что это не самостоятельное решение конкретного пациента. Это также будет сертификат о вакцинации, но там будет сказано, что у человека есть медотвод, на какой-то период или пожизненный», — пояснил эксперт.

Общество,Минздрав РФ,ИА Sputnik,
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