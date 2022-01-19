Матери Зеленского стало плохо во время прощания с сыном

Матери умершего тележурналиста Михаила Зеленского стало плохо во время прощания с сыном. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

На траурной церемонии в Москве, в похоронном зале «Троекурово», в среду, 19 января, собрались родные, друзья и коллеги Зеленского. Многие не сдерживали слез, стоя у открытого гроба. Тяжелее всех мероприятие перенесла 71-летняя мать тележурналиста. Женщина разрыдалась и в один из моментов почувствовала себя нехорошо.

О смерти Зеленского во время отдыха с супругой в Доминиканской Республике стало известно в среду, 12 января. Ему было 46 лет. Впоследствии была названа причина сердечного приступа у тележурналиста.