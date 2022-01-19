Пока вы в маске: в ВОЗ высказались о новых штаммах

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В ВОЗ не исключили новых штаммов COVID-19 после «омикрона»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает ТАСС. По его словам, пандемия пока не завершилась. Гебрейесус отметил, что в условиях невероятного глобального распространения омикрона есть вероятность появления новых вариантов. Он подчеркнул, что именно поэтому отслеживание и оценка нынешней ситуации исключительно важны. Помимо этого, глава ВОЗ призвал изменить модель распространения вакцин от COVID-19 в мире.

Инфекционист дала совет по лечению при первых признаках заражения омикроном

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала совет по лечению при первых признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса. Ее слова передает ТАСС. Как напомнила Сметанина, начало заболевания обычно сопровождается такими симптомами, как интоксикация, высокая температура, головная и мышечная боль. При этих признаках следует выпивать около 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день, а также принимать жаропонижающие препараты. Если же температура более 38 градусов держится больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.

Гинцбург допустил тяжелое протекание омикрона у непривитых

Однозначно более лёгким штамм «омикрон» считать нельзя. Заражение им людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу, может привести к заболеванию в тяжёлой форме. Об этом заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости. По его словам, есть данные о том, что тяжёлое течение коронавируса при заражении «омикроном» встречается реже, чем в случаях с другими штаммами. Однако эти сведения получены их европейских стран, где привиты 60–80% населения. «У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение», — отметил Гинцбург.

В Госдуме заявили, что в РФ не планируют введение новых ограничений из-за COVID-19

В России не планируется вводить новые законодательные ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране управляемая. Того, что уже введено, достаточно. Ранее Хубезов заявил, что пока рано говорить об улучшении ситуации с «Омикрон"-штаммом, так как Россия находится только в начале пятой волны.

В Германии создали нейросеть для предсказания смерти от COVID-19