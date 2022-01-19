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31 минуту назад

Пока вы спали: рекордный рост вкладов россиян и поражение Назарбаева

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: рекордный рост вкладов россиян и поражение Назарбаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты спрогнозировали рекордный рост вкладов россиян

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Ужесточение монетарной политики Центробанка и рост ключевой ставки в 2021 году привели и к росту ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам. Аналитики ВТБ прогнозируют, что рублевые депозиты в этом году могут вырасти на рекордные за пять лет 1,4 трлн рублей, пишет NEWS.ru.

По мнению аналитиков, к резкому росту депозитов приведут предлагаемые кредитными организациями выгодные ставки, девалютизации сбережений, возврат в банки наличности, а также ожидаемое увеличение зарплат и индексация пенсий.

Четверть предприятий малого бизнеса могут закрыться в 2022 год

Согласно декабрьскому опросу в рамках индекса деловой активности малого и среднего бизнеса в России (RSBI), закрытие фирм «при ухудшении текущей экономической ситуации» допустили 19% респондентов, при сохранении текущих экономических тенденций — 7%. Такие данные исследования Промсвязьбанка, проведенного совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research, приводит газета «Известия».

В исследовании отмечается, что это самый лучший показатель за последние три года. Эксперты связали оптимистичные настроения предпринимателей с восстановлением экономики и ростом деловой активности в России. При этом 40% участников опроса в сегменте микробизнеса, заявили о сокращении выручки.

Более двух тысяч фур стоят в очереди на границе с Китаем

Свыше двух тысяч грузовиков ожидают очереди на въезд в Китай через автомобильный пункт пропуска «Маньчжурия — Забайкальск». При этом физически на границе стоят около 600 машин, остальные записаны в электронную очередь. Об этом со ссылкой на грузоперевозчиков и представителей логистических компаний сообщают «Известия».

В Минтрансе России подтвердили информацию об образовании затора на границе. Участники рынка связывают сложившуюся ситуацию с новыми правилами, установленными китайской стороной из-за COVID-19, и снижением из-за этого фактической пропускной способности МАПП Забайкальск.

Назарбаев признал победу Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении к нации, посвященном митингам и массовым беспорядкам в стране в начале января, напомнил, что он пенсионер и находится на заслуженном отдыхе, и подчеркнул, что президент Токаев обладает всей полнотой власти. Об этом пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что слова Назарбаева об отсутствии конфликта элит в стране, прозвучали неубедительно. Но его появление на публике означает, что во внутриэлитном конфликте в Казахстане достигнут промежуточный или окончательный компромисс, уверены они.

Россиян предостерегли от мошенничеств с социальными выплатами

Махинации с пенсионными выплатами, незаконное обналичивание материнского капитала и получение выплат по инвалидности могут привести к тюремным срокам и большим штрафам. Об этом пишут «Известия».

Юристы предупредили россиян, что условный или реальный срок по подобным делам не означает освобождения от необходимости возместить государству деньги, необоснованно полученные из бюджета.

Общество,Нурсултан Назарбаев,Минтранс РФ,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Центральный банк России,Независимая газета,газета "Известия",
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