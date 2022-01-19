Пока вы спали: рекордный рост вкладов россиян и поражение Назарбаева

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперты спрогнозировали рекордный рост вкладов россиян

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Ужесточение монетарной политики Центробанка и рост ключевой ставки в 2021 году привели и к росту ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам. Аналитики ВТБ прогнозируют, что рублевые депозиты в этом году могут вырасти на рекордные за пять лет 1,4 трлн рублей, пишет NEWS.ru.

По мнению аналитиков, к резкому росту депозитов приведут предлагаемые кредитными организациями выгодные ставки, девалютизации сбережений, возврат в банки наличности, а также ожидаемое увеличение зарплат и индексация пенсий.

Четверть предприятий малого бизнеса могут закрыться в 2022 год

Согласно декабрьскому опросу в рамках индекса деловой активности малого и среднего бизнеса в России (RSBI), закрытие фирм «при ухудшении текущей экономической ситуации» допустили 19% респондентов, при сохранении текущих экономических тенденций — 7%. Такие данные исследования Промсвязьбанка, проведенного совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research, приводит газета «Известия».

В исследовании отмечается, что это самый лучший показатель за последние три года. Эксперты связали оптимистичные настроения предпринимателей с восстановлением экономики и ростом деловой активности в России. При этом 40% участников опроса в сегменте микробизнеса, заявили о сокращении выручки.

Более двух тысяч фур стоят в очереди на границе с Китаем

Свыше двух тысяч грузовиков ожидают очереди на въезд в Китай через автомобильный пункт пропуска «Маньчжурия — Забайкальск». При этом физически на границе стоят около 600 машин, остальные записаны в электронную очередь. Об этом со ссылкой на грузоперевозчиков и представителей логистических компаний сообщают «Известия».

В Минтрансе России подтвердили информацию об образовании затора на границе. Участники рынка связывают сложившуюся ситуацию с новыми правилами, установленными китайской стороной из-за COVID-19, и снижением из-за этого фактической пропускной способности МАПП Забайкальск.

Назарбаев признал победу Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении к нации, посвященном митингам и массовым беспорядкам в стране в начале января, напомнил, что он пенсионер и находится на заслуженном отдыхе, и подчеркнул, что президент Токаев обладает всей полнотой власти. Об этом пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что слова Назарбаева об отсутствии конфликта элит в стране, прозвучали неубедительно. Но его появление на публике означает, что во внутриэлитном конфликте в Казахстане достигнут промежуточный или окончательный компромисс, уверены они.

Россиян предостерегли от мошенничеств с социальными выплатами

Махинации с пенсионными выплатами, незаконное обналичивание материнского капитала и получение выплат по инвалидности могут привести к тюремным срокам и большим штрафам. Об этом пишут «Известия».