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45 минут назад

33 899 случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России было выявлено 33 899 новых случаев коронавируса. Из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Стопкоронавирус.рф.

33 899 случаев COVID выявлено в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За это же время полностью вылечились от COVID-19 22 920 человек в 85 регионах. Кроме того, было зафиксировано 698 летальных исходов.

Наибольшее число заболевших ковидом было зафиксировано в Москве - 8 795 случаев, Санкт-Петербурге - 4 382 случая и Московской области - 2 626.

Так, в столице за последние сутки был госпитализирован 861 человек с коронавирусом. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 504 пациента.

Полностью выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 за это же время в Москве еще 1 997 человек, умер от коронавирусной инфекции 71 пациент.

Меньше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в республике Калмыкия - 24 заболевших, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 7 и 3 соответственно.

Всего с начала пандемии в России был выявлен 10 899 411 случаев COVID-19. За весь период скончались от коронавируса 323 376 пациентов, полностью выздоровел 9 925 855 человек в 85 регионах.

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