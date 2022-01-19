В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
58 минут назад

В небе над Кемеровской областью замечен гигантский крест

Жители кузбасского Гурьевска в понедельник, 17 января, заметили в небе над городом закат в форме гигантского креста, сообщают «Вести-Кузбасс».

Россияне заметили в небе гигантский крест
Фото: кадр видеокадр видео

Некоторые местные жители увидели в этом природном явлении предзнаменование перед праздником Крещения.

Тем не менее, природное явление, свидетелями которого стали жители Гурьевска и нескольких других городов Кузбасса, является обычным гало. Это оптическое явление, которое возникает из-за преломления света в перисто-пористых облаках при условии перепада температур.

Песков раскрыл место возможного купания Путина на Крещение

Чаще всего, гало имеет форму круга кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Еще одним необязательным, но частым условием является ясное безоблачное небо.

Ранее жители Калининградской области стали свидетелями лунного гало.

На снимках отчетливо виден большой ореол, окружающий полную луну. Такой эффект связан с мельчайшими ледяными кристаллами в атмосфере, отражающими лунный свет.

Последние новости
Общество,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители