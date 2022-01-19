Россияне заметили в небе гигантский крест

Жители кузбасского Гурьевска в понедельник, 17 января, заметили в небе над городом закат в форме гигантского креста, сообщают «Вести-Кузбасс».

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Некоторые местные жители увидели в этом природном явлении предзнаменование перед праздником Крещения.

Тем не менее, природное явление, свидетелями которого стали жители Гурьевска и нескольких других городов Кузбасса, является обычным гало. Это оптическое явление, которое возникает из-за преломления света в перисто-пористых облаках при условии перепада температур.

Чаще всего, гало имеет форму круга кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Еще одним необязательным, но частым условием является ясное безоблачное небо.

Ранее жители Калининградской области стали свидетелями лунного гало.

На снимках отчетливо виден большой ореол, окружающий полную луну. Такой эффект связан с мельчайшими ледяными кристаллами в атмосфере, отражающими лунный свет.