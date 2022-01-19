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1 час назад

Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию из-за загоревшейся новогодней елки

Вера Воронкова родилась в Одинцово в Подмосковье 21 марта 1965 года. В 2017 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.

Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию
Фото:  Денис Гришкин / АГН Москва Денис Гришкин / АГН Москва

В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около 20 ролей.

Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева.

18 ноября российская актриса Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому. 6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Общество,Марина Хлебникова,Вера Воронкова,Владимир Мирзоев,
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