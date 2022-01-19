Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию

Вера Воронкова родилась в Одинцово в Подмосковье 21 марта 1965 года. В 2017 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.
В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около 20 ролей.
Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева.
18 ноября российская актриса Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.
Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому. 6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).