«Понимаешь, Пятачок, поэзия — это не то, что ты идешь и находишь, будто грибы на дороге. Поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать в то место, где тебя могут найти», — заявил он, процитировав медвежонка.