Протоиерей из Екатеринбурга Евгений Попиченко в ходе церемонии освящения воды перед купанием на Крещение процитировал Винни-Пуха. Видео слов священнослужителя появилось в telegram-канале «Лента дна».
Настоятель храма назвал персонажа английского писателя Алана Милна медвежонка Винни-Пуха незаслуженно забытым богословом XX века.
«Понимаешь, Пятачок, поэзия — это не то, что ты идешь и находишь, будто грибы на дороге. Поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать в то место, где тебя могут найти», — заявил он, процитировав медвежонка.
Также Попиченко добавил, что Бог может найти человека в его сердце. Но нужно этого сначала захотеть. А потом попросить об этом Бога. Также сердце к встрече с Богом надо подготовить, очистив. В заключение протоиерей поздравил присутствующих с праздником.