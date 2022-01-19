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30 минут назад

Настоятель храма освятил воду под присказку Винни Пуха. Видео

Протоиерей из Екатеринбурга Евгений Попиченко в ходе церемонии освящения воды перед купанием на Крещение процитировал Винни-Пуха. Видео слов священнослужителя появилось в telegram-канале «Лента дна».

Настоятель храма назвал персонажа английского писателя Алана Милна медвежонка Винни-Пуха незаслуженно забытым богословом XX века.

«Понимаешь, Пятачок, поэзия — это не то, что ты идешь и находишь, будто грибы на дороге. Поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать в то место, где тебя могут найти», — заявил он, процитировав медвежонка.

Также Попиченко добавил, что Бог может найти человека в его сердце. Но нужно этого сначала захотеть. А потом попросить об этом Бога. Также сердце к встрече с Богом надо подготовить, очистив. В заключение протоиерей поздравил присутствующих с праздником.

Общество,Видео,Алан Милн,
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