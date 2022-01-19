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36 минут назад

Гинцбург рассказал, у кого «омикрон» может вызвать тяжёлую форму COVID

Однозначно более лёгким штамм «омикрон» считать нельзя. Заражение им людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу, может привести к заболеванию в тяжёлой форме. Об этом заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Гинцбург допустил тяжелое протекание омикрона у непривитых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, есть данные о том, что тяжёлое течение коронавируса при заражении «омикроном» встречается реже, чем в случаях с другими штаммами. Однако эти сведения получены их европейских стран, где привиты 60–80% населения.

У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение, — отметил Гинцбург.

Он также предположил, что людей, привившихся вакциной «Спутник V», эта проблема, скорее всего, не коснётся.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что заражение штаммом «омикрон» в России может проявляться иначе, чем в других странах. Это связано с особенностями климата, генетики и питания россиян. В ведомстве добавили, что «омикрон» до сих пор довольно плохо изучен и не исключено, что при определённых условиях может привести к тяжёлой форме болезни.

Общество,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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