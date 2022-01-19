Гинцбург допустил тяжелое протекание омикрона у непривитых

Однозначно более лёгким штамм «омикрон» считать нельзя. Заражение им людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу, может привести к заболеванию в тяжёлой форме. Об этом заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, есть данные о том, что тяжёлое течение коронавируса при заражении «омикроном» встречается реже, чем в случаях с другими штаммами. Однако эти сведения получены их европейских стран, где привиты 60–80% населения.

У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение, — отметил Гинцбург.

Он также предположил, что людей, привившихся вакциной «Спутник V», эта проблема, скорее всего, не коснётся.