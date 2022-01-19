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25 минут назад

Эксперт: в РФ неофициально болевших ковидом в шесть раз больше сдавших положительный тест

Количество россиян, неофициально переболевших ковидом, как минимум в шесть раз превышает число тех, чей тест на коронавирус оказался положительным. При подсчете коллективного иммунитета необходимо учитывать всех переболевших, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Болевших ковидом в 6 раз больше сдавших положительный тест"
Фото: ТАССТАСС

"Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет - только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших [ковидом], в том числе в неявной форме, не вошедших в отчетность. А таких по опыту минимум в шесть раз больше, чем выявленных по тестам", - отметил Жемчугов.

По его словам, такой подход позволит объективно планировать противоэпидемические мероприятия и более рационально распределять вакцины по регионам.

Общество,Коронавирус,Коронавирус в Москве,Владислав Жемчугов,ИТАР-ТАСС,
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