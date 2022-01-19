"Болевших ковидом в 6 раз больше сдавших положительный тест"

"Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет - только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших [ковидом], в том числе в неявной форме, не вошедших в отчетность. А таких по опыту минимум в шесть раз больше, чем выявленных по тестам", - отметил Жемчугов.