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52 минуты назад

ВОЗ: В мире за неделю зафиксировано 18 млн случаев коронавируса

Более 18 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за прошедшую неделю. Такие данные привел гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

ВОЗ: В мире за неделю зафиксировано 18 млн случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы ВОЗ, ближайшие недели для систем здравоохранения будут критически важными, поскольку штамм «омикрон» быстро распространяется по миру.

Гебрейесус отметил, что число смертей остается на прежнем уровне, однако в ВОЗ обеспокоены нагрузкой на системы здравоохранения. Он также призвал не делать акцент на том, что «омикрон» проходит в легкой форме, так как данный штамм, как и другие, приводит к госпитализациям и смертям.

Общество,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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