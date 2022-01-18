ВОЗ: В мире за неделю зафиксировано 18 млн случаев коронавируса

Гебрейесус отметил, что число смертей остается на прежнем уровне, однако в ВОЗ обеспокоены нагрузкой на системы здравоохранения. Он также призвал не делать акцент на том, что «омикрон» проходит в легкой форме, так как данный штамм, как и другие, приводит к госпитализациям и смертям.