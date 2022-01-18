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13 минут назад

Омбудсмен высказалась о принудительной вакцинации детей в России

В России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Омбудсмен высказалась о принудительной вакцинации детей в России
Фото: ReutersReuters

«Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей ребенка», — сказала Львова-Белова, передают РИА «Новости».

Она сообщила, что часто поступает информация об опросах в школах, готовы ли родители привить детей. По словам омбудсмена, опросы проводятся для планирования запасов препаратов. Нужно сообщать о последствиях вакцинации, но решение люди должны принимать сами, считает Львова-Белова.

В России началась вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет. Если ребенок старше 15 лет, то прививать будут с его согласия. Власти регионов уже направили пожелания по количеству вакцины «Спутник М» Минздраву. Препарат схож по составу со «Спутником V», но концентрацию разбавили в пять раз.

Общество,Минздрав РФ,РИА Новости,
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