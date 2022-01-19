Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках "омикрона"

Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках "омикрона". Об этом ТАСС сообщила в среду главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

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"В связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом. Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)", - сказала Сметанина.

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По ее словам, если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу. Самостоятельная симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного. Для снижения неприятных ощущений при першении в горле рекомендуются средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

Как отметила специалист, для устранения заложенности носа - сосудосуживающие капли, полезно промывание носа растворами на основании морской воды. Все эти препараты являются безрецептурными и часто используются всеми при сезонных простудах и ОРВИ. Учитывая, что клиническая картина коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", схожа проявлением с ОРВИ, в дополнение к симптоматической терапии может использоваться и противовирусное лечение. Это препараты интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и другие), которые помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни.

"Механизм действия основан на предотвращении репликации или, иными словами, размножения вирусов, попадающих в организм через дыхательные пути. Другая группа - это противовирусные средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол). Он препятствует взаимодействию вируса с клетками организма. Или препарат риамиловир (триазавирин), который обладает противовирусным действием", - пояснила Сметанина.

Мифы о лечении

По словам главного инфекциониста Москвы, одним из самых популярных заблуждений во время распространения коронавируса является бесконтрольное употребление антибиотиков. Многие ошибочно полагают, что их применение показано при вирусном заболевании.

"Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение. Антибиотики - это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла", - подчеркнула она.

Сметанина уточнила, что принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает только врач и только в случае развития осложнений, вызванных бактериальной инфекцией. Принимать такие препараты самостоятельно - опасно и бесполезно.

"Поэтому я настоятельно всем рекомендую отказаться от самолечения антибиотиками. Во всем мире эти препараты являются строго рецептурными, и не зря", - поделилась эксперт.