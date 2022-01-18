Названы самые замусоренные улицы Петербурга

С начала 2022 года к системе подключился крупный регоператор — Невский экологический оператор. В связи с этим с 10 по 16 января мы зафиксировали в системе рекордное число жалоб от петербуржцев. Их количество составило 1463, а это 95% от всех полученных за этот период заявок, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.