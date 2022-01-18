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50 минут назад

Названы самые замусоренные улицы Санкт-Петербурга

Самыми замусоренными улицами Санкт-Петербурга стали Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова, Октябрьская набережная, проспект Энтузиастов, а также Богатырский проспект, сообщили в Российском экологическом операторе. По имеющимся данным, система «РЭО Радар» фиксирует значительный прирост сообщений о невывозе отходов из-за присоединения к системе Невского экологического оператора, пишет «360».

Названы самые замусоренные улицы Петербурга
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2022 года к системе подключился крупный регоператор — Невский экологический оператор. В связи с этим с 10 по 16 января мы зафиксировали в системе рекордное число жалоб от петербуржцев. Их количество составило 1463, а это 95% от всех полученных за этот период заявок, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Все поступившие сообщения взяты в работу, на данный момент есть решения по 233 заявкам, подчеркнул Буцаев. Основной причиной замусоренности улиц Санкт-Петербурга стала плохая подготовка Северной столицы к переходу на новую систему обращений с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), считает гендиректор РЭО.

Ранее сообщалось, что около трети россиян практикуют раздельный сбор мусора. Уточняется, что из 32% респондентов 22% выбрасывают отходы в разные контейнеры во дворе дома, однако оставшиеся 10% граждан разделяют мусор на дополнительные подтипы, вроде крышечек или тетрапака. При этом 93% россиян знают, как сортировать отходы различной степени: 55% имеют общее представление о процессе и 38% знают о раздельном сборе отходов в деталях.

Общество,Денис Буцаев,Джон Рид,
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