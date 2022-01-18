Скончался актер из "Моей прекрасной няни"

Российский актер театра, кино и сериалов Анатолий Басин скончался 17 января, передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение Иркутского академического театра драмы имени Охлопкова, где артист служил 27 лет.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Причины смерти заслуженного артиста России не сообщаются. Анатолия Басина похоронят в Иркутске.

Анатолий Басин родился 23 июля 1949 года, в 1971-м окончил Иркутское театральное училище. Служил в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова с 1979 по 2006 год.

С 2006 года жил и работал в Москве. На экране сыграл, в частности, директора ресторана Бжезинского в сериале «Моя прекрасная няня ». Играл в фильмах и сериалах «Солдаты», «Таксистка», «Закон и порядок», «Диверсант. Конец войны», «Юнкера», «Кармелита» и др.