Скончался актер из "Моей прекрасной няни"

Российский актер театра, кино и сериалов Анатолий Басин скончался 17 января, передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение Иркутского академического театра драмы имени Охлопкова, где артист служил 27 лет.
Причины смерти заслуженного артиста России не сообщаются. Анатолия Басина похоронят в Иркутске.
Анатолий Басин родился 23 июля 1949 года, в 1971-м окончил Иркутское театральное училище. Служил в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова с 1979 по 2006 год.
С 2006 года жил и работал в Москве. На экране сыграл, в частности, директора ресторана Бжезинского в сериале «Моя прекрасная няня ». Играл в фильмах и сериалах «Солдаты», «Таксистка», «Закон и порядок», «Диверсант. Конец войны», «Юнкера», «Кармелита» и др.