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32 минуты назад

Оперная певица остановила концерт ради поклонника. Видео

Оперная певица Хибла Герзмава приостановила концерт ради общения с поклонником. Об этом передает телеканал "Москва 24". Фрагмент видео с этим моментом артистка разместила на странице в Instagram.

Инцидент произошел во время выступления в Московском доме музыки.

"Молодой человек не успел преподнести цветы, как уже объявили следующую композицию. Ему пришлось остановиться и встать у стеночки, на что я обратила внимание", – написала певица.

Герзмава поблагодарила поклонников за цветы, а также теплоту и абсолютную любовь.

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