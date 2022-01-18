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18 минут назад

«Окончательная капитуляция»: Собчак оценила обращение Назарбаева

Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила, что обращение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нации вызывает у нее «какое-то чувство неловкости». Своим мнением она поделилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В начале января в Казахстане начались протесты и беспорядки из-за повышения цен на газ, однако демонстранты также выступили и против Нурсултана Назарбаева. На фоне погромов и столкновений протестующих с силовиками нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую тот должен был занимать пожизненно.

17 января издание Guardian со ссылкой на близкого к властям Казахстана бывшего западного чиновника сообщило, что Нурсултан Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Касым-Жомартом Токаевым о «перераспределении активов, добычи и ренты». Сегодня впервые с начала протестов бывший глава государства обратился к нации, подчеркнув, что никакого конфликта или противостояния в элите нет, а президент Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти».

Назарбаев прервал молчание

По словам Собчак, это обращение «вызывает какое-то чувство неловкости».

«Явно ему навязали эту позицию. Сидит и читает неуверенно по суфлеру, и четко понятно по этому видео, что оно - окончательная капитуляция», - считает она.

Телеведущая также сравнила речь Назарбаева с новогодним обращением первого президента России Бориса Ельцина, в котором он заявил о своем уходе из политики.

Общество,Видео,Нурсултан Назарбаев,Борис Ельцин,Ксения Собчак,
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