Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила, что обращение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нации вызывает у нее «какое-то чувство неловкости». Своим мнением она поделилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В начале января в Казахстане начались протесты и беспорядки из-за повышения цен на газ, однако демонстранты также выступили и против Нурсултана Назарбаева. На фоне погромов и столкновений протестующих с силовиками нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую тот должен был занимать пожизненно.

17 января издание Guardian со ссылкой на близкого к властям Казахстана бывшего западного чиновника сообщило, что Нурсултан Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Касым-Жомартом Токаевым о «перераспределении активов, добычи и ренты». Сегодня впервые с начала протестов бывший глава государства обратился к нации, подчеркнув, что никакого конфликта или противостояния в элите нет, а президент Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти».

По словам Собчак, это обращение «вызывает какое-то чувство неловкости».

«Явно ему навязали эту позицию. Сидит и читает неуверенно по суфлеру, и четко понятно по этому видео, что оно - окончательная капитуляция», - считает она.