Сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве продлены до 1 апреля

В Москве продлевают требования по удаленной работе 30% работников компаний и самоизоляцию для пожилых жителей города до 1 апреля 2022 года. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин , сообщается на его сайте .

Градоначальник подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве будут планировать «только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения». При этом Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 вырастет за текущую неделю еще в два раза.