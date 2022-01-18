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48 минут назад

Сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве продлены до 1 апреля

В Москве продлевают требования по удаленной работе 30% работников компаний и самоизоляцию для пожилых жителей города до 1 апреля 2022 года. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Градоначальник подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве будут планировать «только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения». При этом Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 вырастет за текущую неделю еще в два раза.

Отдельно мэрия просит перевести на «удаленку» как можно большее число работников.

«Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с “омикроном”», — заключил градоначальник.

Общество,Видео,Сергей Собянин,
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