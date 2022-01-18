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27 минут назад

Заболевшую COVID Аллу Сурикову решили выписать из больницы

Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«Я чувствую себя нормально. Сегодня выписывают из больницы», — сказала режиссер.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Сурикову якобы экстренно положили в больницу. По информации Mash, режиссер пожаловалась медикам на высокую температуру и кашель, а уже в больнице ей сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат.

Позднее Сурикова заявила, что болеет COVID-19 в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию в больнице, добавив, что причин для беспокойства нет.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Она училась на Высших курсах сценаристов и режиссёров у Георгия Данелии. Режиссёр сняла более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Кроме того, она известна как автор идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».

Общество,Видео,Алла Сурикова,Георгий Данелия,РИА Новости,
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