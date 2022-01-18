«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Медики: Европе грозит «твиндемия»

Из-за возвращения гриппа Европе угрожает двойная эпидемия или «твиндемия». Напомним, прошлой зимой благодаря жестким ограничениям в ЕС почти полностью исчез вирус гриппа, но в этом году он возвращается гораздо более быстрыми темпами. Как сообщает Reuters, у врачей вызывает опасение циркуляция наиболее опасного для пожилых людей штамма вируса гриппа H3A. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который грозит затянуться до лета. «Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», - сказал главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. «Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

COVID-19 повреждает мозг сильнее болезни Альцгеймера

Исследователи из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера выяснили, что коронавирусная инфекция вызывает у пожилых людей больше повреждений мозга, чем болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail. Ученые обратили внимание на ковидных больных, у которых на фоне инфекции снизились когнитивные функции или развились деменции. До заражения коронавирусом они не страдали от нарушений работы мозга. При сравнении их показателей с показателями пациентов с болезнью Альцгеймера обнаружилось, что СОVID-19 сильнее повреждает мозг.

Названы расходы россиян на лечение коронавируса в 2021 году

На 64 млрд рублей аптеки продали в прошлом году лекарств, которые назначаются при лечении коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" - Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Дороже всего обошелся россиянам противовирусный препарат умифеновир, на который в общей сложности наши соотечественники потратили 16,8 млрд рублей. Иммуномодулятор интерферон-альфа - 2B они купили на сумму 7,2 млрд рублей, средство для лечения COVID-19 фавипиравир обошлось им в 2,9 млрд рублей, антибиотик дексаметазон, который выписывают врачи при некоторых осложнениях после коронавируса, - в 1 млрд рублей, гормон метилпреднизолон - в 0,8 млрд рублей.

Вирусолог Лукашев: большинство россиян переболеет "омикрон"-штаммом в течение двух недель