В Подмосковье начали кормить птиц красной икрой

Жители Подмосковья начали подкармливать птиц красной икрой. О «роскошном» способе поддержать пернатых рассказала местная жительница в сообществе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».
Как отметила автор поста, деликатесный корм для пернатых в парке «Эко-берег».
«Мы с вами много видели. Макароны птицам давали, еще что-то. Но видели ли вы такое? Бедные жители Подмосковья кормят воробьев и голубей икрой», — отметила участница сообщества.
Большая часть комментаторов пришли к выводу, что икра либо испорчена, либо не понравилась на вкус, а потому людям было жалко ее просто выбрасывать и ее решили скормить птицам.
«Наверное очень "вкусная" икра была, раз ей птиц кормят. Может быть она вообще искусственная, зачем только птичкам такое давать?», — написала одна из комментаторов.
Другие же шутили о ситуации и призывали «не завидовать» жителям «левого берега».
«Тут это в порядке вещей», — писали комментаторы.