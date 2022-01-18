В Подмосковье начали кормить птиц красной икрой

«Мы с вами много видели. Макароны птицам давали, еще что-то. Но видели ли вы такое? Бедные жители Подмосковья кормят воробьев и голубей икрой», — отметила участница сообщества.

Большая часть комментаторов пришли к выводу, что икра либо испорчена, либо не понравилась на вкус, а потому людям было жалко ее просто выбрасывать и ее решили скормить птицам.