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9 минут назад

Жители Подмосковья начали подкармливать птиц красной икрой

Жители Подмосковья начали подкармливать птиц красной икрой. О «роскошном» способе поддержать пернатых рассказала местная жительница в сообществе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

В Подмосковье начали кормить птиц красной икрой
Фото: ТАССТАСС

Как отметила автор поста, деликатесный корм для пернатых в парке «Эко-берег».

«Мы с вами много видели. Макароны птицам давали, еще что-то. Но видели ли вы такое? Бедные жители Подмосковья кормят воробьев и голубей икрой», — отметила участница сообщества.

Большая часть комментаторов пришли к выводу, что икра либо испорчена, либо не понравилась на вкус, а потому людям было жалко ее просто выбрасывать и ее решили скормить птицам.

Цены на красную икру взлетят

«Наверное очень "вкусная" икра была, раз ей птиц кормят. Может быть она вообще искусственная, зачем только птичкам такое давать?», — написала одна из комментаторов.

Другие же шутили о ситуации и призывали «не завидовать» жителям «левого берега».

«Тут это в порядке вещей», — писали комментаторы.

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