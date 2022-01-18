Врач назвал противопоказания для купаний в проруби

Названы противопоказания для крещенских купаний в проруби, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.

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По его словам, воздержаться необходимо людям с хроническими заболеваниями или признаками острых респираторных вирусных инфекций.

«Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях», — заявил медик.

Он отметил, что подготовка к купаниям в проруби начинается с лета. При этом Малышев отметил, что за всю жизнь не видел заболевших в результате крещенских окунаний в прорубь, ни среди подготовленных, ни среди незакаленных.

Врач советует после купания обтереться и отправится в теплое место. Также эксперт напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и рекомендовал надевать защитную маску в помещениях для переодевания.