Врач назвал противопоказания для купаний в проруби

Названы противопоказания для крещенских купаний в проруби, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.
По его словам, воздержаться необходимо людям с хроническими заболеваниями или признаками острых респираторных вирусных инфекций.
«Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях», — заявил медик.
Он отметил, что подготовка к купаниям в проруби начинается с лета. При этом Малышев отметил, что за всю жизнь не видел заболевших в результате крещенских окунаний в прорубь, ни среди подготовленных, ни среди незакаленных.
Врач советует после купания обтереться и отправится в теплое место. Также эксперт напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и рекомендовал надевать защитную маску в помещениях для переодевания.
Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова заявила, что нельзя купаться в проруби при наличии каких-либо простудных заболеваний или вирусных инфекций, даже в случае выздоровления, после которого должно пройти не менее двух недель.