Юрист призвала проверить семью девятилетней студентки МГУ

Девятилетней студентке факультета психологии МГУ Алисе Тепляковой, возможно, наносится глубокая психологическая травма, поэтому ее семью необходимо проверить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила юрист Центра семейного права московского района Тропарево-Никулино Людмила Александрова.

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По словам Александровой, все видят, что девятилетняя Алиса постоянно бледная и с синяками под глазами, что речь ее заторможена.

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«Наверное, поэтому многие считают, что на ребенка в семье оказывается сильное психологическое давление», — предположила она, рассуждая о том, попадает ли поведение Тепляковых под определение ненадлежащего выполнения родительских обязанностей.

Говоря о вероятности привлечения родителей Алисы к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), Александрова объяснила, что решение суда будет зависеть от нескольких факторов, в частности — от доказательств, среди которых должны быть показания однокурсников, преподавателей и соседей. Также, по словам юриста, необходимо проведение комплексной психолого-педагогической экспертизы.

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко, в свою очередь, заявила «Ленте.ру», что, по ее мнению, знак тождественности между действиями родителей и жестоким обращением ставить нельзя, поскольку это «одна из форм воспитания детей». Тепляковы, давая дочери образование, действуют в ее интересах, и для доказательства вреда, наносимого их действиями Алисе, необходима экспертиза, сказала Обрывко.

«Если будет проводиться проверка действий родителей как законных представителей на предмет жестокого обращения с ребенком, то в данном случае их позиция будет в том, что только родители вправе воспитывать своих детей, определять уровень их образования, инвестировать в них для получения основного общего и высшего профессионального образования», — объяснила Обрывко.

Она добавила, что знак тождественности не смогут поставить и органы опеки.