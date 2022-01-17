Миро высмеяла ограбление вдовы Градского из-за нестыковок

Лена Миро в своем блоге высмеяла историю с ограблением вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко. Главным образом обозревателя поразила легкость, с которой все произошло.
Миро напомнила, что в полдень 16 января на съезде ЦКАД грабители устроили ДТП с автомобилем вдовы и, угрожая «чем-то похожим на пистолет», заставили ехать домой, где под кроватью нашли 100 миллионов рублей. Забрав деньги, преступники потребовали от Коташенко отвезти их до Апрелевки, там они пересели в другую машину и скрылись. В результате инцидента до полиции вдове удалось доехать лишь к вечеру.
«Очень странное дело, достойное расследования самим Шерлоком Холмсом. Я, конечно, не Шерлок и даже не доктор Ватсон, но у меня — сразу куча вопросов», — написала Миро.
Во-первых, блогера удивил «странный для 2022 года» способ хранения такой большой суммы денег.
«Не в банке. Не в ячейке банка. Не в акциях-облигациях. Не вложены хоть куда-нибудь, чтобы приносили доход. Они лежат под кроватью. Грабителей ждут. Как моль, их подъедает инфляция. Марина, зачем тебе под кроватью деньги? Ты их сняла, чтобы что-то купить? Куда-то вложить? Кто знал, что ты вывела их со счета? Или они всегда под кроватью лежали, пока ты спала на кровати тревожным сном богатого человека? Странно это. Не понимаю. Я бы даже сексом не смогла заниматься на кровати, зная, что под ней — такая гора денег. Отвлекалась бы на пересчитать», — отметила Миро.
Также странным блогеру показалось то, что Коташенко спокойно доставила грабителей к себе домой. По мнению Миро, попав в ДТП, вдова должна была запереть двери и ждать полицию.
«Допустим, растерялась в первую секунду. Грабители — в машине, заставили ехать домой. Вряд ли Марина живет в коттеджном поселке без охраны. Вот вариант — подъехала к КПП и ори. И это не говоря уж о тревожной кнопке в доме, нажать на которую незаметно совсем несложно», — добавила Миро.
Блогер уверена, что, сделав хоть что-то из вышеперечисленного Коташенко легко «избежала бы такого организованного ограбления».
«Странно, что вдова исполнителя растерялась, что покорно привела преступников в дом и отдала им то, что так красиво покоилось под кроватью. Неужели не посетила мысль, что при таком сценарии легко могли и убить? В итоге, хорошо, что с молодой вдовой ничего не случилось. Жива. Цела. Не убили, не покалечили, не изнасиловали, не закопали. Даже не связали почему-то, а просто отпустили. Однако следствию предстоит сложнейшее расследование. Странно в этой истории, с моей позиции, не что-то одно, а вообще все», — заключила Миро.
Ранее юрист Александр Добровинский исключил версию сговора Коташенко с преступниками и инсценировки ограбления.