Миро высмеяла ограбление вдовы Градского из-за нестыковок

«Не в банке. Не в ячейке банка. Не в акциях-облигациях. Не вложены хоть куда-нибудь, чтобы приносили доход. Они лежат под кроватью. Грабителей ждут. Как моль, их подъедает инфляция. Марина, зачем тебе под кроватью деньги? Ты их сняла, чтобы что-то купить? Куда-то вложить? Кто знал, что ты вывела их со счета? Или они всегда под кроватью лежали, пока ты спала на кровати тревожным сном богатого человека? Странно это. Не понимаю. Я бы даже сексом не смогла заниматься на кровати, зная, что под ней — такая гора денег. Отвлекалась бы на пересчитать», — отметила Миро.