В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
27 минут назад

Миро высмеяла ограбление вдовы Градского из-за нестыковок

Лена Миро в своем блоге высмеяла историю с ограблением вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко. Главным образом обозревателя поразила легкость, с которой все произошло.

Миро высмеяла ограбление вдовы Градского из-за нестыковок
Фото: InstagramInstagram

Миро напомнила, что в полдень 16 января на съезде ЦКАД грабители устроили ДТП с автомобилем вдовы и, угрожая «чем-то похожим на пистолет», заставили ехать домой, где под кроватью нашли 100 миллионов рублей. Забрав деньги, преступники потребовали от Коташенко отвезти их до Апрелевки, там они пересели в другую машину и скрылись. В результате инцидента до полиции вдове удалось доехать лишь к вечеру.

Видео дня

«Очень странное дело, достойное расследования самим Шерлоком Холмсом. Я, конечно, не Шерлок и даже не доктор Ватсон, но у меня — сразу куча вопросов», — написала Миро.

Во-первых, блогера удивил «странный для 2022 года» способ хранения такой большой суммы денег.

«Не в банке. Не в ячейке банка. Не в акциях-облигациях. Не вложены хоть куда-нибудь, чтобы приносили доход. Они лежат под кроватью. Грабителей ждут. Как моль, их подъедает инфляция. Марина, зачем тебе под кроватью деньги? Ты их сняла, чтобы что-то купить? Куда-то вложить? Кто знал, что ты вывела их со счета? Или они всегда под кроватью лежали, пока ты спала на кровати тревожным сном богатого человека? Странно это. Не понимаю. Я бы даже сексом не смогла заниматься на кровати, зная, что под ней — такая гора денег. Отвлекалась бы на пересчитать», — отметила Миро.

Также странным блогеру показалось то, что Коташенко спокойно доставила грабителей к себе домой. По мнению Миро, попав в ДТП, вдова должна была запереть двери и ждать полицию.

«Допустим, растерялась в первую секунду. Грабители — в машине, заставили ехать домой. Вряд ли Марина живет в коттеджном поселке без охраны. Вот вариант — подъехала к КПП и ори. И это не говоря уж о тревожной кнопке в доме, нажать на которую незаметно совсем несложно», — добавила Миро.

Блогер уверена, что, сделав хоть что-то из вышеперечисленного Коташенко легко «избежала бы такого организованного ограбления».

«Странно, что вдова исполнителя растерялась, что покорно привела преступников в дом и отдала им то, что так красиво покоилось под кроватью. Неужели не посетила мысль, что при таком сценарии легко могли и убить? В итоге, хорошо, что с молодой вдовой ничего не случилось. Жива. Цела. Не убили, не покалечили, не изнасиловали, не закопали. Даже не связали почему-то, а просто отпустили. Однако следствию предстоит сложнейшее расследование. Странно в этой истории, с моей позиции, не что-то одно, а вообще все», — заключила Миро.

Ранее юрист Александр Добровинский исключил версию сговора Коташенко с преступниками и инсценировки ограбления.

Общество,Марина Коташенко,Лена Миро,Александр Добровинский,Александр Градский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители