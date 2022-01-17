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18 минут назад

Добровинский озвучил свою версию сговора в деле вдовы Градского

Юрист Александр Добровинский в интервью «Пятому каналу» заявил, что не верит в теорию о сговоре вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко с преступниками ограбившими ее. По его мнению, женщине попросту незачем скрывать от других наследников музыканта миллионы рублей.

Добровинский озвучил свою версию в деле вдовы Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если, как говорил Градский, у него лежали дома миллионы, то это, в любом случае, деньги, о которых никто, кроме него самого и, очевидно, его супруги, не знал досконально: сколько, кому предназначены и так далее. Соответственно, претендовать на то, что точно неизвестно и не входит в наследственную массу, никто не может. Поэтому смысла инсценировать ограбление я не вижу», — приводятся в материале слова Добровинского.

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Кроме того, юрист уверен, что все тайное всегда становится явным и Коташенко, которая со своим почившим мужем в свое время наблюдала за расследованием дела о смертельном ДТП при участии актера Михаила Ефремова, не понаслышке знает о том, чем может обернуться ложь и вранье.

«Александр и Марина знают, что любую инсценировку можно раскрыть и вывести лжесвидетелей на чистую воду. Так что я сильно сомневаюсь, что Коташенко пошла бы на такое», — заключил юрист.

Ранее вдова Градского заявила в полицию об ограблении. Но сделала это на семь часов позже произошедшего. По словам самой Коташенко, ей угрожали, вынося из дома все ценное имущество и деньги.

Общий ущерб составил почти 100 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. При этом самой популярной версией вокруг инцидента остается сговор вдовы с преступниками.

Общество,Марина Коташенко,Александр Добровинский,Александр Градский,Михаил Ефремов,
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