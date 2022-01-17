Добровинский озвучил свою версию в деле вдовы Градского

«Если, как говорил Градский, у него лежали дома миллионы, то это, в любом случае, деньги, о которых никто, кроме него самого и, очевидно, его супруги, не знал досконально: сколько, кому предназначены и так далее. Соответственно, претендовать на то, что точно неизвестно и не входит в наследственную массу, никто не может. Поэтому смысла инсценировать ограбление я не вижу», — приводятся в материале слова Добровинского.