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17 минут назад

В СПЧ рассказали об индивидуальной программе для Алисы Тепляковой

Член СПЧ Александр Асмолов заявил, что на следующей неделе может появиться программа по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Об этом сообщает MK.ru.

В СПЧ рассказали об индивидуальной программе для Алисы Тепляковой
Фото: YouTubeYouTube

По словам Асмолова, он направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором советовал приостановить обучение Алисы. Отмечается, что письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В частности, во время обсуждения у омбудсмена возникло предложение сформировать для Алисы индивидуальный учебный план.

Асмолов добавил, что в настоящий момент рассматривается вопрос о создании комиссии, которая рассмотрит вопрос о путях дальнейшего получения образования девочки и сохранения ее психологического здоровья.

Ранее стало известно, что один экзамен в университете Алиса сдала, однако за второй получила «неуд». На остальные зачеты и экзамены 9-летняя студентка не явилась. Помимо этого, отец девочки потребовал, чтобы дочери предоставили возможность пройти шестилетний курс за два года.

Общество,Алиса Теплякова,Александр Асмолов,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,МГУ,
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