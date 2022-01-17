В СПЧ рассказали об индивидуальной программе для Алисы Тепляковой

Член СПЧ Александр Асмолов заявил, что на следующей неделе может появиться программа по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Об этом сообщает MK.ru.

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По словам Асмолова, он направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором советовал приостановить обучение Алисы. Отмечается, что письмо было подвергнуто серьезному анализу и в СПЧ, и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В частности, во время обсуждения у омбудсмена возникло предложение сформировать для Алисы индивидуальный учебный план.

Асмолов добавил, что в настоящий момент рассматривается вопрос о создании комиссии, которая рассмотрит вопрос о путях дальнейшего получения образования девочки и сохранения ее психологического здоровья.