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48 минут назад

«Это просто скоты»: Пригожин выдвинул версию ограбления вдовы Градского

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что за ограблением

«Это просто скоты»: Пригожин выдвинул версию ограбления вдовы Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко стоит

кто-то из своих, пишет «Телепрограмма.про».

«Люди, которые пытаются нанести еще один урон семье, пережившей такую утрату, — это просто скоты. Они совершают преступление. И я даже не сомневаюсь, что это сделал кто-то из своих. Нужно искать внутри… И я надеюсь, что правоохранительные органы выйдут на след преступника», — сказал Иосиф Пригожин.

Он отказался комментировать версию инсценировки ограбления.

«Я не могу ничего комментировать по этому поводу, я не знаком с Мариной. Еще раз повторю, что подобные вещи являются скотством, вот и все. И я плохо отношусь к таким явлениям. Нужно жестко наказать преступников. А Марине следует быть более бдительной и внимательной к тем, кто ее окружает», - добавил Пригожин.

Как ранее сообщал Телеграм-канал Shot, неизвестные догнали автомобиль Марины Коташенко на ЦКАД в районе съезда на Киевское шоссе недалеко от ее дома в Новоглаголево.

Инсценировав ДТП, трое мужчин сели в машину вдовы и

велели ей ехать домой. По дороге они угрожали ей предметом похожим на пистолет, утверждали, что она должна им денег, а также заставили позвонить домашним и вынудить их уйти. Вместе с Коташенко они заехали на автомобиле в гараж дома.

Под угрозой расправы с близкими вдова музыканта сказала, что деньги лежат на втором этаже под кроватью. Злоумышленники забрали около 100 млн рублей и потребовали отвезти их в Апрелевку, где пересели на другой автомобиль и скрылись.

Коташенко обратилась с заявлением в полицию лишь через несколько часов. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «авария» на ЦКАД произошла около 13:00, в полицию Коташенко обратилась около 20.00, то есть спустя семь часов.

По словам источника, сама женщина объяснила временной лаг шоком и угрозами со стороны бандитов, обещавших убить ее детей, если она обратится к правоохранителям.

Общество,Марина Коташенко,Иосиф Пригожин,Александр Градский,МВД,Комсомольская правда,
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