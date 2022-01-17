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35 минут назад

СМИ: у актера Леонида Куравлева началось обширное поражение легких

Обширное поражение легких началось у 85-летнего актера Леонида Куравлева. Он находится в тяжелом состоянии в столичной больнице, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что за неделю площадь поражения легких артиста выросла до 25-35%. При этом его организм продолжает вести борьбу с болезнью, актер самостоятельно дышит без помощи аппарата ИВЛ.

На данный момент состояние Куравлева находится на уровне поверхностного оглушения, которое характерно сонливостью, а также затрудненным восприятием окружающей реальности. В свою очередь врачи оказывают актеру всю необходимую медицинскую помощь.

Сын раскрыл подробности о состоянии Куравлева

Напомним, Куравлева поместили в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом в тяжелом состоянии. Отмечалось, что актер испытывал проблемы с дыханием, тест на COVID-19 показал положительный результат.

Леонид Куравлев – советский и российский киноактер, народный артист РСФСР, ему 85 лет. Известен по ролям в таких картинах, как «Вий», «Живет такой парень», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить...» и многих других.

Общество,Видео,Леонид Куравлев,Комсомольская правда,ИТАР-ТАСС,
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