В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Первый случай омикрона зарегистрирован в Крыму

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрирован в Республике Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Первый случай омикрона зарегистрирован в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В связи с выявлением нового штамма на полуострове будут отменены все массовые мероприятия. Ограничения также коснутся рабочих совещаний, которые теперь должны будут проходить в больших помещениях, и ужесточения масочного режима во всех госучреждениях.

«Мы разработали сетку, при которой каждое должностное лицо будет понимать, где его зона ответственности, что ему делать. Появился где-то омикрон — значит учреждение переходит на военное положение», — заявил Аксенов.

В ноябре на территории Крыма был введен режим ковид-сертификатов для посещения общественных мест. Он начал действовать с 17 января. Теперь все граждане, находящиеся на полуострове, должны будут предъявить ковид-сертификат для посещения заведений общественного питания, кинотеатров, музеев и других общественных мест.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что пик заболеваемости новым штаммом в России придется на февраль.

Общество,Александр Чепурнов,Сергей Аксенов,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители