В Роспотребнадзоре допустили изменение расписания ЕГЭ и ОГЭ

В Роспотребнадзоре не исключили, что в расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ могут внести изменения. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания будут зависеть от эпидемиологической обстановки", – объяснили в пресс-службе ведомства.

На данный момент приказы о расписаниях проведения названных аттестаций уже утверждены. Согласно документам, в 2022 году школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды.

Роспотребнадзор дополнительно сослался на то, что пункты проведения экзаменов должны соблюдать разработанный в ведомстве комплекс мер по эпидемиологической безопасности. Он подразумевает уборку и дезинфекцию помещений, использование масок и поддержку социальной дистанции.