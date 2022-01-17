У Куравлева началось обширное поражение легких

У находящегося в тяжелом состоянии Леонида Куравлева началось обширное поражение легких. Как сообщает «КП» со ссылкой на собственные источники, за последние дни площадь поражения легких у актера выросла с 5-10% до 25-35%.

Отмечается, что несмотря на тяжесть состояния, организм Куравлева продолжает бороться с заболеванием самостоятельно — актер дышит без помощи аппарата ИВЛ. Сознание артиста все еще находится на уровне поверхностного оглушения. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. До госпитализации Куравлев плохо себя чувствовал из-за низкого давления — в августе 2021 года он вызывал скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте, в больницу он ехать отказался.