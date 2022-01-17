Предсказание сбывается: словам Нострадамуса о войне нашли подтверждение

Нострадамус предсказывал, что знаком начала масштабного вооруженного противостояния станет прохождение кометы или большого астероида рядом с Землей, и предсказание начинает сбываться. Как рассказал экстрасенс Павсекакий Богданов в беседе с iReactor, в результате большая часть Европы должна быть захвачена неким восточно-китайским альянсам.

По словам эксперта, 18 января 2022 года потенциально опасный астероид 7482 приблизится к Земле, а потому не исключено, что этот год станет переломным.

«Предсказание Нострадамуса сбывается, а 2022 год станет определяющим для того, по какому пути пойдет Европа. Исходя из того небесного странника, который приближается к Земле, а мы наблюдаем за ним уже 26 лет, символизм действительно есть», — подчеркнул он.