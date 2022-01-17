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1 час назад

Предсказание сбывается: словам Нострадамуса о войне нашли подтверждение

Нострадамус предсказывал, что знаком начала масштабного вооруженного противостояния станет прохождение кометы или большого астероида рядом с Землей, и предсказание начинает сбываться. Как рассказал экстрасенс Павсекакий Богданов в беседе с iReactor, в результате большая часть Европы должна быть захвачена неким восточно-китайским альянсам.

Предсказание сбывается: словам Нострадамуса о войне нашли подтверждение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, 18 января 2022 года потенциально опасный астероид 7482 приблизится к Земле, а потому не исключено, что этот год станет переломным.

«Предсказание Нострадамуса сбывается, а 2022 год станет определяющим для того, по какому пути пойдет Европа. Исходя из того небесного странника, который приближается к Земле, а мы наблюдаем за ним уже 26 лет, символизм действительно есть», — подчеркнул он.

По словам Богданова, в результате мир поделится на сферы влияния уже в ближайшем будущем. При этом во времена Нострадамуса Россию считали северным государством, тогда как к восточным относились страны Малой Азии, Месопотамии, а также Китай и Индия.

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