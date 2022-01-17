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22 минуты назад

Назван необычный симптом омикрона

Признаком инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон», даже при бессимптомном течении болезни, может стать конъюнктивит. Об этом со ссылкой на британского врача-терапевта Нину Аслам пишет Express.

Назван необычный симптом омикрона
Фото: ТАССТАСС

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был выявлен в Южной Африке. Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него. По данным ВОЗ, новым штаммом может в ближайшие 6–8 недель заразиться более 50% населения Европы.

«Признаком инфицирования «омикроном» может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы – тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», - рассказала Нина Аслам.

Врач напомнила, что в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирус проникает в организм. Предварительные исследования показывают, что новый штамм обладает большей способностью связываться с ними по сравнению с вариантом «дельта», заметила Аслам.

При этом она подчеркнула, что коньюктивит может быть и у людей, которые в остальном переносят коронавирус бессимптомно.

Ранее в московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основными симптомами «омикрона»: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломоту в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Общество,Роспотребнадзор,
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