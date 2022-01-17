Новая виртуальная лаборатория появилась в библиотеке МЭШ

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) появилась новая лаборатория "Логосоревнования". Теперь пользователям доступно пять лабораторий по технологиям, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В лаборатории можно создавать логические задания и участвовать в интеллектуальных турнирах на платформе программы "Логитариум". В соревнованиях могут участвовать и ученики, и учителя. Ключевой целью состязаний является расширение знаний в области инженерной конструкторской деятельности и поиск лучших инженерных решений в виде технических головоломок среди учащихся школ.

"Это хорошая возможность для школьников представить сообществу свои разработки, поделиться опытом, прокачать логические навыки и знания предметов школьной программы", – рассказал заместитель директора Городского методического центра Москвы Антон Марко.