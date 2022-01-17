Названо количество зависимых от соцсетей россиян

Платформа по работе с блогерами Perfluence, сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитическое агентство ResearchMe провели исследование среди россиян в возрасте от 18 до 55 лет и назвали количество зависимых от социальных сетей пользователей. Оно показало, что более трети юзеров интернета проводят в соцсетях до трех часов в день. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

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До трех часов в день в соцсетях проводят 36 процентов респондентов, большая часть из которых — мужчины. Еще 26 процентов опрошенных признались, что находятся в них не менее пяти часов в день. Среди опрошенных россиян оказались и те, кто круглосуточно пользуется соцсетями. Таких, согласно исследованию, было 12 процентов — при этом женщин среди них оказалось больше, чем мужчин. Не более 30 минут в день в соцсетях проводят только 8 процентов россиян.

Говоря о причинах пользования соцсетями, 41 процент опрошенных ответил, что они помогают быть в курсе новостей о друзьях и родственниках. Еще 38 процентов россиян заявили, что используют соцсети для общения и знакомств, а 29 процентов признались, что получают из них новые знания и навык. Также еще 35 процентов «убивают» время с помощью соцсетей, а 12 процентов респондентов используют эти площадки для того, чтобы следить за понравившимся человеком, блогером или звездой.

При этом 34 процента опрошенных признались, что считают себя зависимыми от социальных сетей. В то же время почти половина россиян, принявших участие в опросе, отметила, что использование подобных сайтов приносит им скорее негативные, чем позитивные эмоции.