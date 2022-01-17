Более 1 млн человек посетили музеи в праздники

Более 1 млн человек в России с 1 по 12 января выбрали посещение музеев для своего досуга. Самым популярным стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

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"Всего подведомственные Минкультуры России музеи в период с 1 по 12 января 2022 года посетили 1 029 193 человека. Лидером по посещаемости стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село", гостями которого стали более 95 тыс. человек", - рассказали в ведомстве.

Большое количество гостей привлекли ведущие федеральные музеи: в Государственную Третьяковскую галерею отправились более 83 тыс. человек, в Государственный Эрмитаж - более 65 тыс., в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина - свыше 51 тыс.