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1 час назад

Более 1 млн человек посетили музеи в праздники

Более 1 млн человек в России с 1 по 12 января выбрали посещение музеев для своего досуга. Самым популярным стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Более 1 млн человек посетили музеи в праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всего подведомственные Минкультуры России музеи в период с 1 по 12 января 2022 года посетили 1 029 193 человека. Лидером по посещаемости стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село", гостями которого стали более 95 тыс. человек", - рассказали в ведомстве.

Большое количество гостей привлекли ведущие федеральные музеи: в Государственную Третьяковскую галерею отправились более 83 тыс. человек, в Государственный Эрмитаж - более 65 тыс., в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина - свыше 51 тыс.

Лидерами в регионах стали Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который в новогодние праздники посетили более 78 тыс. человек, и Государственный музей-заповедник "Павловск", который принял более 58 тыс. посетителей. Популярностью у россиян пользовался Новгородский государственный объединенный музей-заповедник (более 35 тыс. посетителей), Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (более 22 тыс.), Псково-Изборский объединенный музей-заповедник (почти 20 тыс.).

Общество,Эрмитаж,Минкультуры,ИТАР-ТАСС,
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