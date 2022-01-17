Ученые оценили живучесть омикрона

Быстрее всего новый штамм коронавируса «омикрон» теряет способность к заражению, когда находится на керамической поверхности. К такому выводу пришли в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор», пишет РИА Новости.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был выявлен в Южной Африке. Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него. По данным ВОЗ, новым штаммом может в ближайшие 6–8 недель заразиться более 50% населения Европы.
Российские ученые провели серию экспериментов для оценки степени «живучести» омикрона. Они сравнили жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха (30—40%) и температуры (26—28 градусов).
«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», - пояснили в «Векторе».
При этом, по их данным, в целом динамика снижения инфекционности омикрона не отличалась от других штаммов, таким образом, применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания.
Ранее из-за риска распространения омикрона Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основными симптомами нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломоту в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.