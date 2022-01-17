Врач и телеведущий Александр Мясников предрек в России сотни тысяч зараженных коронавирусом в день. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Доктор уточнил, что СМИ в последние два года «запугивали» людей пандемией, что может оказать негативный эффект.

«Грядет сотни тысяч инфицированных в день. Нет, не тяжело больных — инфицированных с минимальными симптомами ОРЗ. Но сотни тысяч. СМИ уже запугали население ИВЛ и гробами, и чуть температура — и мы звоним в скорую и требуем КТ. Теперь если только 10 процентов из людей с температурой 38 позвонят в скорую — медицина рухнет», — уточнил Мясников.

По его словам, нужно доносить до населения, что при ОРЗ можно просто посидеть дома несколько дней, «покапать в нос» и принять парацетамол.

«Других лекарств не существует, все эти "противовирусные" сегодня не работают. Не звоните в скорую, что вы от нее хотите? Чтобы отвезла вас в больницу, где вы заразитесь уже дельтой?!» — возмутился Мясников.

Он также перечислил показания для обращения к врачу, среди которых одышка при небольшой физической нагрузке или в покое и симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание. Также Мясников посоветовал звонить в скорую, если наблюдается постоянно высокая температура выше 38 градусов, заторможенность, сонливость, апатия и спутанность мыслей. Показатели 94 процента и ниже на пульсоксиметре, по мнению доктора, также являются основанием для госпитализации.