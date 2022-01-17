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38 минут назад

Врач связал боль в спине с омикрон-штаммом

Боль в пояснице может быть симптомом нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом сообщил заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.

Врач связал боль в спине с омикрон-штаммом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, боль в пояснице или боль в спине свойственна многим нарушениям человеческого здоровья, в том числе тем, которые связаны с инфекционными процессами. Боли в пояснице могут возникать при любом инфекционном процессе. Они называются миалгии, указал Кабычкин.

Он отметил, что при появлении этого симптома следует обратиться к врачу. Только медицинское обследование поможет разобраться, какой патоген спровоцировал боль в спине. В группе риска по возникновению подобного признака при заражении COVID-19 находятся люди старше 60 лет и пациенты с низким иммунным ответом на инфекции, пояснил Кабычкин. Он добавил, что причиной болей в пояснице могут быть и другие вирусы, среди которых грипп и герпес.

Ранее терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что потеря обоняния больше не является одним из главных отличительных признаков инфицирования COVID-19. При заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» этот симптом может проявиться в конце болезни или даже после нее.
Общество,Андрей Кондрахин,ИА Sputnik,
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