Врач связал боль в пояснице с омикрон-штаммом

«Этот симптом — боль в спине или боль в пояснице — свойственен многим нарушениям человеческого здоровья, начиная от тех, которые связаны с неправильным положением тела, и заканчивая инфекционными процессами. При любом инфекционном процессе — вирусном, бактериальном или каком-то другом — могут возникать, в том числе, и боли в пояснице. Называются они миалгии», — сказал Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik .

При появлении этого симптома нужно обратиться к врачу, только с помощью медицинского обследования можно узнать, какой патоген вызвал боль в спине. В группе риска по возникновению такого признака при заражении коронавирусом находятся люди с низким иммунным ответом на инфекции и пациенты старше 60 лет, отметил врач. По словам Кабычкина, причиной болей в пояснице могут быть и другие вирусы, в их числе грипп и герпес.