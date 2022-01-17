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26 минут назад

Врач назвал необычный симптом при «Омикроне»

Симптомом штамма коронавируса «Омикрон» может быть боль в пояснице. Об этом сообщил заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Врач связал боль в пояснице с омикрон-штаммом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот симптом — боль в спине или боль в пояснице — свойственен многим нарушениям человеческого здоровья, начиная от тех, которые связаны с неправильным положением тела, и заканчивая инфекционными процессами. При любом инфекционном процессе — вирусном, бактериальном или каком-то другом — могут возникать, в том числе, и боли в пояснице. Называются они миалгии», — сказал Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.

При появлении этого симптома нужно обратиться к врачу, только с помощью медицинского обследования можно узнать, какой патоген вызвал боль в спине. В группе риска по возникновению такого признака при заражении коронавирусом находятся люди с низким иммунным ответом на инфекции и пациенты старше 60 лет, отметил врач. По словам Кабычкина, причиной болей в пояснице могут быть и другие вирусы, в их числе грипп и герпес.

Ранее терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил, что потеря обоняния уже не является одним из главных отличительных признаков коронавируса. При «Омикроне» этот симптом может проявиться в конце болезни или после нее. При этом штамме нет таких болезненных проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, как при «Дельте». Основное место локализации нового варианта вируса бронхи, а не легкие.
Общество,Андрей Кондрахин,ИА Sputnik,
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