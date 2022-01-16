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59 минут назад

Ученые спрогнозировали небывалый рост заражений COVID-19 в России

Сотрудники кафедры математического моделирования СПбГУ подсчитали, что 65 тысяч человек в сутки будут заражаться COVID-19 к 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые спрогнозировали небывалый рост заражений COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров рассказал, что для анализа использовались новые методы прогнозирования.

Математическую модель разработала группа исследователей под руководством Захарова. Она называется CIR и позволяет прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.

Применив модель, ученые получили прогноз: к 1 февраля общее число выявленных случаев COVID-19 в России может превысить порог в 11,5 млн человек.

Математический анализ также показывает, что к 1 февраля ковидом одновременно будет болеть 1 миллион россиян. На сегодня в стране зарегистрировано 623 599 активных случаев.

В середине февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тысяч, число активных случаев достигнет 1 млн 800 тысяч. Математики считают, что это будет пиком заболеваемости, после которого настанет спад.

Ранее ученые из Университета Теннесси обнаружили коронавирус в образцах крови кошек.

Общество,Виктор Захаров,
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