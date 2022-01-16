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22 минуты назад

Мясников: «Больных «омикроном» нужно изолировать дома»

Александр Мясников, врач и телеведущий, сказал журналистам «Вечерней Москвы», что тех людей, кто заразился «омикроном», госпитализировать не следует.

Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при омикроне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мясников уверен, что вследствие высокой контагиозности штамма «омикрон» им переболеют две трети населения планеты, и наша страна не исключение. Причем вне зависимости от наличия или отсутствия прививок.

«То, что мы все переболеем «омикроном», это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные. Процентов 60–70 населения. Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ», - сказал врач.

Мясников пояснил, что новый штамм коронавируса – совсем иной.

«Омикрон» — это банальное ОРЗ. От него умирают единицы. Все смерти сегодня от «дельты», «беты» и других штаммов. Не от «омикрона».

Мясников считает, что не нужно стремиться госпитализировать больных «омикроном». Это может быть опасно для них – в больницах сейчас они могут заразиться гораздо более опасным вирусом, что станет смертельным для ослабленного организма.

«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Поэтому очень важно понимать, что больных с «омикроном» надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" заявил, что знаменитости-антипрививочники злоупотребляют доверием людей, так как не разбираются в том, о чем говорят.

Общество,Александр Мясников,
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