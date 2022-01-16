Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при омикроне

Александр Мясников, врач и телеведущий, сказал журналистам «Вечерней Москвы», что тех людей, кто заразился «омикроном», госпитализировать не следует.
Мясников уверен, что вследствие высокой контагиозности штамма «омикрон» им переболеют две трети населения планеты, и наша страна не исключение. Причем вне зависимости от наличия или отсутствия прививок.
«То, что мы все переболеем «омикроном», это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные. Процентов 60–70 населения. Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ», - сказал врач.
Мясников пояснил, что новый штамм коронавируса – совсем иной.
«Омикрон» — это банальное ОРЗ. От него умирают единицы. Все смерти сегодня от «дельты», «беты» и других штаммов. Не от «омикрона».
Мясников считает, что не нужно стремиться госпитализировать больных «омикроном». Это может быть опасно для них – в больницах сейчас они могут заразиться гораздо более опасным вирусом, что станет смертельным для ослабленного организма.
«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Поэтому очень важно понимать, что больных с «омикроном» надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня».
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" заявил, что знаменитости-антипрививочники злоупотребляют доверием людей, так как не разбираются в том, о чем говорят.