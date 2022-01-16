Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при омикроне

«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Поэтому очень важно понимать, что больных с «омикроном» надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня».