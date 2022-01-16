Петербуржцы сняли на видео «небесное шоу» с северным сиянием

В ночь с 14 на 15 января петербуржцы стали свидетелями северного сияния. «Небесное шоу», как назвали эффектное действо охотники за сиянием, можно было наблюдать возле 1-го Северного форта.
Зрители сняли видео с северным сиянием и выложили его на YouTube-канале Aurora Hunters, а также в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
«На небе сияло северное сияние и почти полная луна. Но луна не мешала наблюдениям, отчетливо различался красный цвет, ленты кружили и мерцали, иногда тускнея, но затем взрывались яркой зеленью», – описали они увиденное.