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36 минут назад

«Такой ад»: вдова Зеленского едва держится на ногах

Вдова недавно умершего российского телеведущего Мила Рубинчик Михаила Зеленского вернулась из Доминиканской Республики и занимается похоронами супруга. Друзья и коллеги покойного сообщают, что она очень страдает и, видимо, ей потребуется психолог.

«Такой ад»: вдова Зеленского едва держится на ногах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николай Сергеев, коллега Зеленского по проекту «Билет в Большой», сказал журналистам СтарХита, что Миле сейчас очень тяжело.

«Мила держится, благодарна всем за участие, слова поддержки. Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация „такой ад“, что „нет сил даже описывать“. Они с Мишей, конечно, были очень связаны. Познакомившись однажды, больше не расставались», — сказал он.

Знакомые семьи отмечают, что пара жила очень дружно. Много лет супруг брал Милу с собой во все командировки. Девушка практически стала его помощницей и полноправным членом коллектива.

«Она присоединилась к нашей маленькой компании, где были только я, Зеленский и оператор. Всегда помогала: к примеру, у нее хороший английский — переводы делала. Могла и сумочку с нетяжелой камерой взять поносить», — сообщил Николай Сергеев.

Напомним, что Зеленский В 1999—2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». Был ведущим ток-шоу «Прямой эфир», работал на канале «Россия-21».

О смерти ведущего стало известно в ночь с 11 на 12 января — тогда он находился вместе с женой в Доминикане.

Общество,Мила Рубинчик,Михаил Зеленский,Николай Сергеев,StarHit,
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