«Переживает личный ад»: что происходит с вдовой Михаила Зеленского

Вчера Мила Рубинчик вернулась из Доминиканской Республики, где и произошла трагедия. Теперь ей предстоит заниматься похоронами почившего супруга. Друзья говорят, что Мила очень страдает.

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Несколько дней назад не стало российского телеведущего Михаила Зеленского. Журналист умер во время отдыха в Доминиканской республике. В этот момент рядом с ним находилась его супруга, психолог Мила Рубинчик. Вчера женщина прилетела в Москву. По признанию знакомых семейной пары, сейчас Рубинчик самой требуется психолог. Как рассказал коллега Зеленского по проекту «Билет в Большой» Николай Сергеев, вдова ведущего с трудом держится и до сих пор не может прийти в себя после случившегося, переживая «личный ад». Именно на Милу легли все печальные хлопоты по организации похорон.

«Они подключились по полной программе, в том числе, и с получением всех необходимых справок, оформлением документов. Мила держится, благодарна всем за участие, слова поддержки. Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация „такой ад“, что „нет сил даже описывать“. Они с Мишей, конечно, были очень связаны. Познакомившись однажды, больше не расставались», — сообщил Сергеев.

После знакомства с Рубинчик телеведущий стал брать ее с собой во все поездки. Не расставались они, и когда Михаил ездил на гастроли проекта «Билет в Большой». Более того, как признается Николай, вскоре коллеги стали воспринимать Милу как полноценную часть коллектива. Совершенно не чувствовалась ни разница в возрасте (Рубинчик была сильно младше своего мужа), ни другая профессия — спутница Зеленского мгновенно стала для его коллег «своей».