В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
45 минут назад

«Переживает личный ад»: что происходит с вдовой Михаила Зеленского

Вчера Мила Рубинчик вернулась из Доминиканской Республики, где и произошла трагедия. Теперь ей предстоит заниматься похоронами почившего супруга. Друзья говорят, что Мила очень страдает.

«Переживает личный ад»: что происходит с вдовой Михаила Зеленского
Фото: пресс-служба ВГТРКпресс-служба ВГТРК

Несколько дней назад не стало российского телеведущего Михаила Зеленского. Журналист умер во время отдыха в Доминиканской республике. В этот момент рядом с ним находилась его супруга, психолог Мила Рубинчик. Вчера женщина прилетела в Москву. По признанию знакомых семейной пары, сейчас Рубинчик самой требуется психолог. Как рассказал коллега Зеленского по проекту «Билет в Большой» Николай Сергеев, вдова ведущего с трудом держится и до сих пор не может прийти в себя после случившегося, переживая «личный ад». Именно на Милу легли все печальные хлопоты по организации похорон.

«Они подключились по полной программе, в том числе, и с получением всех необходимых справок, оформлением документов. Мила держится, благодарна всем за участие, слова поддержки. Спросил у нее вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация „такой ад“, что „нет сил даже описывать“. Они с Мишей, конечно, были очень связаны. Познакомившись однажды, больше не расставались», — сообщил Сергеев.

Предсказана судьба наследства Михаила Зеленского

После знакомства с Рубинчик телеведущий стал брать ее с собой во все поездки. Не расставались они, и когда Михаил ездил на гастроли проекта «Билет в Большой». Более того, как признается Николай, вскоре коллеги стали воспринимать Милу как полноценную часть коллектива. Совершенно не чувствовалась ни разница в возрасте (Рубинчик была сильно младше своего мужа), ни другая профессия — спутница Зеленского мгновенно стала для его коллег «своей».

«Она присоединилась к нашей маленькой компании, где были только я, Зеленский и оператор. Всегда помогала: к примеру, у нее хороший английский — переводы делала. Могла и сумочку с нетяжелой камерой взять поносить», — добавил Сергеев в интервью изданию «СтарХит».

Общество,Мила Рубинчик,Михаил Зеленский,Николай Сергеев,StarHit,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители