«Действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — объяснил Султан Хамзаев.