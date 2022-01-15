Россию накрыла волна ложных минирований

Злоумышленники с начала года рассылают сообщения с угрозами на электронные почты социальных учреждений, административных зданий, школ и университетов.
На этой неделе из-за «лжеминирований» эвакуировали все школы Красноярска и более 150 общеобразовательных учреждений Екатеринбурга. Сообщалось о проверках школ и вузов и в других российских городах.
О ложных минированиях своих самолётов заявила компания Smartavia. Анонимные угрозы перевозчику поступают второй день подряд. Сегодня из-за этого пришлось экстренно посадить лайнер в Самаре.