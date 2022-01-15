Россию накрыла волна ложных минирований

Злоумышленники с начала года рассылают сообщения с угрозами на электронные почты социальных учреждений, административных зданий, школ и университетов.

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На этой неделе из-за «лжеминирований» эвакуировали все школы Красноярска и более 150 общеобразовательных учреждений Екатеринбурга. Сообщалось о проверках школ и вузов и в других российских городах.