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44 минуты назад

Житель Москвы хочет засудить Третьяковскую галерею

Житель Москвы Олег Сыров возмутился из-за выставки «История российского дизайна» в Третьяковской галерее, и инициировал обращение в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Житель Москвы хочет засудить Третьяковскую галерею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что пришел в музей со своей семнадцатилетней дочерью, а там шел фильм о жизни французской художницы XIX века Розы Бонер, которая была известной феминисткой и сторонницей однополой любви. Мужчина считает, что подобное, если и является халатностью, то на государственном уровне.

«Возмутило не только то, что на территории экспозиции, которая явно выходит за рамочки, ходят дети, вопросы вызвала сама уместность. Считаю, выставка неуместна в любом российском музее. Я воспринимают ее исключительно как политическую диверсию, это пропаганда гомосексуализма», — пояснил свою позицию Сыров.

В полицию за него обратились друзья из движения «Сорок сороков».

«Это православные патриоты, я попросил помочь с юридической поддержкой. На основании моего заявления они составили заявление в городское управление МВД и подали вчера утром», — рассказал Сыров.

В декабре прошлого года исполнительный директор в Национальном родительском комитете, психолог Юрий Оболонский заявил, что намерен отсудить у рэп-исполнителя Джигана миллион рублей из-за оскорбления детей, а также пропаганды гомосексуализма.

Позднее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что после новогодних каникул в Госдуму внесут законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием. Она подчеркнула, что сегодня число угроз, распространяющихся в информационном пространстве, значительно увеличивается, что, в свою очередь, требует ужесточения наказания за публикацию в электронных, бумажных СМИ, а также в интернете материалов, которые побуждают детей к жестокости или другим деструктивным действиям.

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