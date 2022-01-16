Россиянин пожаловался на Третьяковку из-за пропаганды ЛГБТ

Бывший российский военный пожаловался в полицию на Третьяковскую галерею из-за пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По словам 52-летнего москвича Олега Сырова, 4 января он посетил с 17-летней дочерью «Выставку российского дизайна» в музее.

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«Рядом какой-то интерактив. Большой монитор. Рядом скамейки. Сидят несколько человек, смотрят фильм. В том числе две девочки. Одной лет шесть, другая постарше. А на экране… Фильм про лесбиянок показывают», — рассказал мужчина.

Сыров объяснил, что в фильме шла речь о французской художнице XIX века Розе Бонер.

«В фильме открыто рассказывают, что она была лесбиянкой. Мол, сначала жила с такой-то женщиной. Потом с другой. И это дети сидят смотрят», — добавил он.

При этом мужчина подчеркнул, что ни на билете, ни на видео возрастных ограничений указано не было.

Россиянин обратился к сотруднице музея, которая объяснила ему, что зона с экраном относится к другой выставке «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы» с возрастным ограничением «18+».

«Но ведь эта зона от выставки про дизайн вообще никак не отделена. И дети туда заходят свободно», — сетует Сыров.

Он также обратил внимание на стенды, где «рассказывают про некий лесбийский арт-проект, "который создан, чтобы создавать лесбийскую педагогическую практику, поощрять лесбийское искусство и лесбийских художниц, а также написать лесбийскую историю искусства"», отметив, что «там на куче стендов все примерно в таком же духе», а эта секция не закрыта от детей.

В качестве доказательств Сыров предоставил снятые им видео и фото с выставки. Мужчина обратился в правозащитный центр «Сорок сороков», юристы которого помогли ему составить заявление в полицию.

«Мы просим привлечь к административной ответственности виновных по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Сейчас по нашему заявлению обязаны провести проверку. Если наши слова будут подтверждены, будет возбуждено дело», — рассказал юрист правозащитной организации Георгий Солдатов.

На сайте Третьяковской галереи выставка про многообразие современного европейского искусства маркирована возрастным ограничением «16+». В музее ситуацию пока не прокомментировали.