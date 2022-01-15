В РПЦ призвали с осторожностью отнестись к крещенским купаниям

В Русской православной церкви призвали к осторожности при совершении крещенских купаний в этом году. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала Россия 24.

Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

Он призвал к максимальной осторожности при погружении.

"Во-первых, любые массовые скопления людей – они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", – отметил митрополит.

Он напомнил, что вирус никуда не ушел. Он также призвал повысить свой иммунитет до грядущей вспышки коронавируса.